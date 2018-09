Chasseneuil-du-Poitou, France

Une entreprise privée, Safran (équipementier aéronautique d'envergure internationale), et une université, celle de Poitiers en l'occurence, qui associe leurs forces pour créer un laboratoire. Le tout sous la houlette du CNRS. L'événement est suffisamment rare pour être souligné.

Un labo dédié à la "photonique"

L'unité a été inaugurée hier. Elle fera travailler 6 chercheurs et 4 ingénieurs ainsi que 5 autres salariés et des doctorants Ses travaux seront basés sur la photonique, la science de la lumière, un secteur d'avenir dont les débouchés vont de l'automobile à l'armée en passant par le médical et la communication. En Europe, quelque 300.000 emplois sont directement liés aux industries photonique et optique.