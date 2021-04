La progression de l'épidémie de Covid-19 entraîne la déprogrammation des opérations considérées comme non urgentes. En Charente-Maritime, c'est au centre hospitalier de La Rochelle que la situation est la plus tendue : 20 à 25% des opérations sont déprogrammées.

Près d'un quart des opérations non urgentes déprogrammées à l'hôpital de La Rochelle

20 à 25% des opérations sont déprogrammées à l'hôpital de La Rochelle en raison de l'épidémie de Covid-19. Au centre hospitalier de Saintonje, même si la situation est très tendue dans les services, pour l'instant les opérations sont maintenues. Du coté de la Charente, aucune déprogrammation non plus et le dernier point de situation de ce jeudi est plutôt rassurant pour la semaine à venir.

Chaque semaine, les hôpitaux font le point avec l'ARS départementale pour anticiper l'évolution de l'épidémie dans leurs services et décider ou non de reporter certaines opérations. Trois facteurs sont pris en compte : l'afflux des patients Covid, la réquisition du personnel sur le front de la vaccination et parfois les clusters ou cas de Covid parmi les soignants ce qui diminue la force de travail.

La notion d'opération "non urgente" varie en fonction de la tension dans les hôpitaux. Les premières opérations déprogrammées sont celles dites de confort comme les opérations esthétiques ou les opérations de la peau. Et à mesure que la pression augmente, la liste s'allonge. Mais un équilibre est toujours recherché en prenant en compte la douleur du patient est les éventuelles séquelles en cas de report de l'opération.

Pour répartir au mieux la charge de travail, les hôpitaux de nos départements travaillent aussi en collaboration avec les cliniques privées. L'ARS souligne que la situation est différente du premier confinement où toutes les opérations non Covid étaient déprogrammées.

Le directeur départemental de l'ARS en Charente-Maritime, Eric Morival, insiste : "Lorsque les opérations sont maintenues, il ne faut pas que les patients les annulent par crainte de l'épidémie." Par ailleurs, les consultations chez les médecins généralistes et les spécialistes sont maintenues "il ne faut pas prendre le risque d'un retard de diagnostic."