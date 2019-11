20 ans après les premières campagnes de pub, les Dijonnais assez prudents face aux antibiotiques

Dijon, France

La Journée européenne de sensibilisation aux antibiotiques, c'est ce lundi. A cette occasion Santé publique France publie un rapport. En France, plusieurs constats sont tirés : on consomme toujours trois fois plus d'antibiotiques que dans certains pays européens, mais la consommation tend à diminuer très légèrement ces dernières années.

La vigilance reste de mise, car la consommation d'antibiotiques est un enjeu de santé publique. Si on prend des antibiotiques trop souvent, ou si on ne prend pas les plus adaptés, des bactéries capables de résister aux antibiotiques vont se développer. A terme, les spécialistes craignent que les traitements contre les maladies bactériennes deviennent complètement inefficaces.

Eviter des développer des résistances aux microbes

Les Dijonnais eux, ont l'air d'avoir bien assimilé le slogan "Les antibiotiques, c'est pas automatique". Beaucoup assurent qu'ils ne prennent presque jamais d'antibiotiques, comme Michel et Alan : "J'en prend le moins possible, c'est un médicament d'urgence et pour des situations d'urgence, il ne faut pas en prendre n'importe quand, quand on a un petit rhume par exemple." ; "J'en prend seulement quand c'est vraiment nécessaire, s'il n'y a pas moyen que je guérisse moi-même.", expliquent les deux hommes.

Et certains sont même très bien informés sur les dangers de la surconsommation d'antibiotiques. C'est le cas d'Evelyne : "Les antibiotiques, c'est quand même pas anodin au niveau de la santé. Je ne vais pas prendre quelque chose dont je n'ai pas absolument besoin, qui pourrait abîmer mon corps, ou développer des résistances aux bactéries."

Mais les antibiotiques peuvent aussi être très utiles. Françoise en prend très rarement, mais elle le sait mieux que n'importe qui : "Ça sauve des vies. Mon père a été sauvé grâce à la pénicilline. Il a bénéficié des premiers antibiotiques, dans les années 40."

Comme celle du père de Françoise, depuis leur apparition il y a plus de 80 ans, les antibiotiques ont aidé à sauvé des millions de vies. Ils ont permis de guérir des maladies qui étaient incurables à l'époque, comme la tuberculose et la pneumonie.