"20% d'infirmiers en burn-out dès 5 ans d'ancienneté", l'épuisement des soignants pris en charge à Rennes

La Polyclinique Saint-Laurent à Rennes ouvre ce lundi 15 mai une nouvelle unité de soins dédiée aux professionnels de santé en « burn-out », en état d'épuisement. Vincent Lepage, cadre de santé de la polyclinique est le responsable de cette nouvelle unité. Il était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Pourquoi cette nouvelle unité ? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait de réels besoins ?

Vincent Lepage : "La période de confinement et de pandémie a été un révélateur de l'épuisement professionnel de soignants. Un chiffre : il y a 20 % d'infirmiers en burn-out dès cinq ans d'ancienneté. Donc j'avais été interpellé à l'époque, en 2020, par une patiente qui était elle même soignante, une pharmacienne, et qui m'a demandé si ça nous intéressait à la polyclinique Saint-Laurent de monter un dispositif de prise en charge de soignants en burn-out. Le dispositif m'a intéressé puisqu'il y a une association parisienne, financée par plusieurs ARS et plusieurs fondations, qui souhaite créer un réseau de cliniques sur le territoire national avec des dispositifs dédiés à la prise en charge des soignants."

France Bleu Armorique : "Pourquoi une unité dédié aux soignants, ils ont des problématiques particulières ?

Vincent Lepage : "Le soignant a, dans ses gènes, le besoin de s'occuper de l'autre. Quand eux mêmes sont victimes, quand ils sont en souffrance, ils ont une difficulté à s'occuper d'eux mêmes. On le voit bien parce que ça nous arrive d'avoir des soignants dans nos structures. On voit bien la difficulté qu'ils ont à prendre soin d'eux, à poser la blouse, à perdre leur identité de soignant pendant leur hospitalisation. Il nous semblait donc cohérent d'avoir un dispositif avec des soins propres et qui tient compte de cette particularité d'être soignant."

France Bleu Armorique : Quelle sera la prise en charge de ces patients dans ces soignants dans l'unité ?

Vincent Lepage : "C'est un dispositif d'hospitalisation complète pendant trois semaines, avec un parcours de soins bien spécifique. Une première semaine où on va plutôt aller sur des soins psycho corporels, c'est à dire qu'on va permettre au soignant de se recentrer sur lui, de déposer symboliquement cette fameuse blouse. Ensuite, une prise en charge plus psychothérapeutique, avec des groupes de parole, avec tout un programme de psychoéducation qui va permettre aux soignants de connaître le processus qui amène au burn-out. Mais on va aussi travailler sur les comorbidités puisque souvent il y a des comorbidités entre médicaments, alcool et épuisement professionnel. Et enfin, une dernière semaine où on va donner des conseils, des clés pour retrouver un bien-être dans la vie de tous les jours."