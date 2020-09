20 nouveaux cas de Covid détectés ce jeudi à l'EPHAD des Trois Sources à Meyrueis après un deuxième dépistage

La préfecture de Lozère a confirmé ce jeudi la détection de 20 nouveaux cas positifs au coronavirus au sein de l'EPHAD des Trois Sources à Meyrueis. Un dépistage démarré ce lundi a permis de tester les 129 personnes qui composent l'ensemble des personnels et des résidents de l'établissement. Sur ces 20 nouveaux cas, 14 sont des résidents âgés et six des membres du personnel.

Un classement en "cluster"

La découverte du premier cas positif date du 10 septembre dernier. Un premier dépistage organisé le 14 septembre avait permis de détecter 22 cas et de classer l'établissement comme "cluster" ou foyer de contamination. C'est dans ce cadre qu'une deuxième session de tests a été réalisée auprès des personnes négatives le 14 septembre.

La préfecture fait état dans un communiqué du décès d'un patient en fin de vie et d'un état de santé des résidents qui reste stable.

Après cette seconde vague, une deuxième aile COVID a été créée dans l'établissement et les visites sont suspendues. Une demande de renfort en personnels a été faite par la direction auprès de la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et de Services pour Personnes Âgées (FNADEPA).

Les mesures de protection sanitaire de l’établissement restent renforcées : isolement des personnels et des résidents, rappel des consignes pour les autres salariés, surveillance des résidents, information des familles.

L’ensemble des cas identifiés bénéficient d’une recherche d’éventuels cas contact mis en place par les services de l’Agence Régionale de Santé.