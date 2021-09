20 nouveaux cas positifs dans le cluster des gens du voyage en Dordogne

Le Grand Périgueux annonce ce mercredi matin que 20 nouveaux cas positifs ont été recensés suite à la découverte d'un foyer de Covid-19 sur l'aire du voyage de la Rampinsolle à Coulounieix-Chamiers. L'ARS, l'Agence Régional de Santé, a démarré hier une série de tests. Sur les 44 personnes testées, 20 sont donc positives au Covid.

33 cas positifs sur 76 personnes actuellement sur l'aire du voyage

Ces 20 cas s'ajoutent aux 13 cas déjà identifiés hier. L'agglomération indique que "d’autres tests seront réalisés dans les prochains jours pour un suivi des cas négatifs". Suite à la découverte de ce cluster, le Grand Périgueux a pris un arrêté de fermeture de l'aire de la Rampinsolle. Plus aucun nouveaux arrivants ne peuvent s'y installer. Les 76 personnes actuellement sur place , 50 adultes et 26 enfants, sont invitées à y rester provisoirement et à limiter leurs déplacements.