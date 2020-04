20 patients venus d'Ile-de-France accueillis dans les hôpitaux auvergnats

Après le Grand-Est le week-end dernier, l'Auvergne s'apprête à accueillir de nouveaux patients infectés par le Covid-19, alors que les capacités de prise en charge sont saturées. "Dans le cadre de la solidarité nationale et à la demande de la cellule de régulation nationale, le CHU de Clermont-Ferrand, le CH de Moulins-Yzeure, le CH de Montluçon et le CH d’Aurillac se coordonnent pour accueillir à partir d’aujourd’hui environ 20 patients."

Les SAMU organisent l'arrivée des patients

Le SAMU 63, 03 et 15 assureront les différents transferts qui vont se dérouler pendant 2 jours. Des hélicoptères de la sécurité civile et avions civil et militaire seront mobilisés. "Les équipes de réanimation des hôpitaux publics auvergnats sont solidaires avec les équipes d’Ile-de-France. C’est un devoir d’accueillir ces patients pour soulager nos collègues et leur permettre de soigner nos concitoyens dans de meilleures conditions" explique l’un des médecins coordonnant l’opération dans un communiqué du CHU.

L'établissement précise néanmoins que 50 lits de réanimation demeurent disponibles pour faire face à une éventuelle arrivée de patients auvergnats.