200 000 masques distribués dans les ehpad des Vosges

Pour protéger les résidents et le personnel, le Conseil départemental des Vosges a procédé ce matin à la distribution de 200 000 masques dans les ehpad des Vosges. La répartition c'est faite en fonction des besoins recensés par le centre opérationnel de la préfecture et via l'entreprise Reval-Prest.

Ce stock fait parti de la commande passée récemment en Chine par la région Grand-Est. Dans les jours qui viennent, le département procédera à la distribution complémentaire dans les même établissements de 450 litres de gel hydroalcoolique. Le personnel du Conseil départemental sera également pourvu.

"C'est une formidable collaboration qui marque l'engagement de chacun et en particulier celui de jean Rottner président de la Région Grand-Est" souligne François Vannson à la tête du Conseil départemental des Vosges.