200 lits fermés au CHU de Nancy, encore un été "à flux tendu" aux urgences

Avec 200 lits fermés cet été au CHU de Nancy, et une patientèle qui ne prend pas de vacances, l'été est encore chargé cette année pour les soignants des urgences. "Habituellement, on avait une baisse de l'activité estivale mais cela fait quelques étés qu'il n'y en a plus, on a toujours des chiffres assez élevés", témoigne Julien Jabbour, médecin urgentiste à l'hôpital central de Nancy.

Il a compté, dans son service, en moyenne ce sont 165 patients pris en charge chaque jour dans son service. Un chiffre en augmentation de 20% par rapport à la moyenne, qui s'explique par la fermeture des urgences de la polyclinique de l'hôpital privé Nancy-Lorraine, sur le plateau de Gentilly, en février. "Donc le flux est assez tendu aux urgences", affirme Julien Jabbour.

18 heures d'attente

Cela joue forcément sur le temps d'attente des patients, explique l'infirmière Claudie Lenoc infirmière aux urgences à Nancy depuis trois ans. "Ce matin je me suis occupée de deux patients, il y en avait un cela faisait 15 heures qu'il était là, 18h pour l'autre". Certains se montrent compréhensifs, d'autres moins. Le docteur Julien Jabbour en profite pour rappeler qu'il ne faut pas hésiter à se reporter sur d'autres services de soins si possible. "Il faut solliciter les médecins traitants, pour trouver une solution, contacter le 15 pour avoir un avis médical ou bien consulter les cabinets de garde".