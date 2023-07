200 manifestants dans les rues de Laval pour dénoncer la fermeture de nuit des urgences en Mayenne

"Non à la fermeture des urgences". C'est le cri lancé ce samedi 8 juillet 2023 dans les rues de Laval par environ 200 manifestants. À l'appel de l'intersyndicale mayennaise, des citoyens et des soignants, venus de tout le département, se sont retrouvés devant l'hôpital de Laval. Ils sont descendus dans le centre-ville jusqu'à la préfecture pour dénoncer la fermeture la nuit des urgences des trois hôpitaux du département cet été.

"Ils meurent aux urgences"

Pour Dominique Hippolyte, aide-soignante en psychiatrie à l'hôpital de Mayenne et déléguée Force ouvrière, ces fermetures nocturnes tout l'été dans les trois hôpitaux du département vont mettre en danger la vie de tous les Mayennais. "Il ne reste qu'une équipe d'urgences SMUR sur le département. On la met où ? Elle est sauve qui ? Mes collègues, des Ehpad la nuit, elles n'ont pas d'infirmière. Elles font comment ? Quand elles appellent le 15, la première question souvent, c'est il a quel âge le patient ? Ce n'est pas la question. Nous, c'est le soin, on soigne."

Les manifestants demandent des lits et du personnel, mais c'est là aussi que le bât blesse, ajoute l'aide-soignante. "O**n ferme des lits. Si les urgences sont surchargées, on ne peut pas mettre les patients dans des lits qui n'existent plus. Ils vont où ? Ils meurent aux urgences. On ne va pas les accepter. Vous avez mal quelque part, vous viendrez demain, mais une douleur peut en cacher une autre. Une douleur à la poitrine peut être bénigne, ça peut être musculaire ou intercostal. Mais ça peut être une petite douleur avant un arrêt cardiaque. Ils vont mourir ou ils viendront que le lendemain, mais ça sera trop tard."

Parmi les Mayennais réunis dans le cortège, on trouve Anita, une aide-soignante à la retraite depuis un an, qui a participé à de nombreuses mobilisations pour l'hôpital en Mayenne . Elle s'interroge : "Nos manifestations n'aboutissent pas forcément. Il faut soutenir tous ces médecins, ces infirmiers, ces soignants. Mais quoi d'autre ?"

Une délégation de l'intersyndicale a été reçue après la manifestation à la préfecture de la Mayenne par la préfète et la responsable départementale de l'Agence régionale de Santé.