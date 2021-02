2000 doses du vaccin AstraZeneca arrivent pour vacciner le personnel du groupement hospitalier rochelais

Le nouveau vaccin AstraZeneca, très attendu pour amplifier la campagne de vaccination contre le COVID 19, va arriver dans les 48 heures à La Rochelle. Précisément, au groupement hospitalier rochelais, qui gère également Rochefort et Saint-Martin-de-Ré. Le ministère de la santé l'a assuré à tous les hôpitaux de France. Chaque établissement va très vite recevoir 2000 doses.

Les salariés volontaires de moins de 50 ans pourront se faire vacciner dès ce week-end

A La Rochelle, si la campagne de vaccination a déjà débuté pour le personnel le plus âgé, et donc le plus à risque, l'arrivée d'AstraZenecca va permettre de lancer une nouvelle phase. Les salariés volontaires de moins de 50 ans pourront se faire vacciner dès ce week-end. Pour Pierre Thépot, le directeur du groupement hospitalier "on pourrait même débuter samedi, c'est l'objectif en tout cas."

350 salariés positifs au coronavirus au sein du groupe hospitalier depuis la mi-août

Chaque jour est compté. Le groupement hospitalier rochelais a déjà relevé 350 cas positifs au coronavirus au sein des salariés du groupe hospitalier depuis la mi-Août. 350 dont plus de 150 depuis le début de l'année. Les salariés volontaires de moins de 50 ans pourront se faire vacciner dès ce week-end. Sur 6000 salariés sur tous les sites concernés, cela reste encore faible en pourcentage, mais le quotidien tourne parfois au cauchemar dans certains services. Selon la CFDT santé sociaux de Charente-Maritime, en psy "c'est l'hécatombe".

La CFDT dénonce une organisation à trop grand risque

Syndicat qui regrette aussi que des employés fassent des aller retour entre l'unité COVID et non COVID. "C'est une organisation à trop grand risque" dit-elle. "S'il faut des mesures drastiques au niveau des salariés, l'ARS doit démontrer son efficacité, ce n'est pas le cas actuellement."

Des accusations, sans réponses précises pour le moment. Dans un certain sens, l'annonce de l'arrivée d'AstraZeneca plus facile à stocker, en est une, quelque part.