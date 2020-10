2000 Masques "inclusifs" distribués en Corse-Du-Sud : "Ça va nous faciliter la prise en charge"

Les orthophonistes, les associations médico-sociales, et tout ceux qui sont au contact des sourds et malentendants étaient en demande. Ces masques avec une vitre de plastique permettront de rétablir le lien visuel coupé par les masques "traditionnels".

La présidente de l'URPS des orthophonistes du 2A et le Directeur départemental de l'ARS lors de la distribution de 2000 masques inclusifs

2000 masques inclusifs, pour les professionnels et associatifs de Santé, en Corse-Du-Sud Une distribution a eu lieu ce vendredi 30 octobre par l'Agence Régionale de Santé. Les professionnels qui prennent en charge les sourds et malentendants, mais aussi les personnes en rééducation, étaient très demandeurs.

En effet, contrairement aux masques "traditionnels", ces masques "inclusifs" possèdent une vitre en plastique, permettant de voir la bouche de la personne qui le porte. 97 orthophonistes en bénéficieront en Corse-du-Sud. La Haute-Corse aura aussi bientôt sa dotation.

Prix unitaire de ces masques : 8€, en commande groupée, 13 € au détail. Ils sont de plus réutilisables jusqu'à 20 fois, selon la notice.

Un exemplaire de masque "inclusif", fabriqué en France. © Radio France - Olivier Castel

Depuis le début de la crise sanitaire, les orthophonistes, par exemple, avaient repris leurs activité avec les masques chirurgicaux. Mais cela ne convenait pas pour les patients, selon Karen Martinelli, la président de l'URPS des orthophonistes.

"On se mettait à distance, avec des vitres en plexiglas, mais la sécurité sanitaire n'était pas toujours optimale, selon Karen Martinelli. C'est vrai que ces masques inclusifs, du fait que notre bouche soit visible, ça va nous faciliter la prise en charge. Que ce soit pour les adultes qui présentent des maladies d'Alzheimer, pour des personnes qui ont eu des AVC (accidents vasculaires cérébraux nldr) et donc des troubles acquis du langage oral, pour les tout petits, aussi bien pour les troubles du langages écrits, les déficiences auditives... Il y aura ainsi un retour visuel de notre bouche, et cela va faciliter pour eux l'intégration de notre travail".