Les expériences les plus importantes menées par Thomas Pesquet vues par un planétarium breton

Au planétarium de Bretagne, à Plœmeur Bodou dans les Côtes d'Armor, le directeur Maxime Piquel explique pourquoi les expériences scientifiques (une centaine) menées par les astronautes de Station spatiale internationale sont importantes pour notre vie, ici, sur terre : "Les astronautes font des expériences qui nous servent ici sur terre. La plus importante que va mettre en place Thomas Pesquet concerne le vieillissement des cellules du cerveau. Dans l'espace, ce vieillissement est accéléré."

Thomas Pesquet décolle jeudi pour l'ISS, la station spatiale internationale. Cette mission, baptisée "Alpha", a en effet pour objectif de faire progresser la recherche.

Une étude sur le sommeil

Les astronautes vont aussi participer à une étude sur le sommeil. "Quand on dort sur l'ISS, à 28.000 kilomètres/heure, on voit le soleil se lever 16 fois par jour, rappelle Maxime Piquel, et les impacts psychologiques sont différentes. C'est vraiment très intéressant".

Le planétarium est actuellement fermé. À sa réouverture, il proposera un travail sur les ressemblances entre Mars et la terre.