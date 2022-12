2022 en Berry : le manque de soignants handicape l'Indre et le Cher

Chaque année, l'état du patient Berry s'aggrave. Désormais, dans l'Indre par exemple, on ne compte plus que 120 médecins. Cela représente un docteur pour 2.000 habitants, quand la moyenne nationale est de un pour 900 patients.

Et c'est encore pire côté spécialiste. Il manque 18 cardiologues, 17 ophtalmos, autant de pédiatre, 13 gynécologues par exemple en Berry, selon une étude de l'association des maires ruraux. On manque aussi cruellement d'infirmier.e.s, et de soignants en général.

Cette pénurie a des conséquences directes sur le façon dont les Berrichons se soignent, mais aussi sur la façon dont fonctionnent les hôpitaux. Les urgences d'Issoudun sont fermées la nuit depuis le début du mois et l'hôpital du Blanc annonce de la fermeture de l'unité de soins continus en 2023.

Les soignants au chevet du Berry

Face à cela, les médecins s'organisent avec par exemple la mise en place d'un numéro de téléphone116 117. Le docteur Didier Lyon, président de la communauté des professionnels de santé dans l'Indre explique qu'il est destiné "à toutes personnes sans médecin traitant ou dont le médecin traitant est absent". Au bout du fil, un médecin régulateur, "qui peut délivrer une ordonnance, donner un conseil ou, le cas échéant, vous donner rendez-vous chez un médecin volontaire qui dégagera un créneau près de chez vous".

Autre solution largement déployée sur le territoire berrichon ** : les maisons de santé**. Celle d'Ardentes par exemple s'est agrandie cette année. La profession d'infirmière en pratique avancée se développe, pour décharger les médecins des tâches les plus courantes.

De futurs médecins formés plus près du Berry

Une antenne de la fac de médecine a été créée à Orléans. Elle forme 105 étudiants dont certains feront peut-être leur internat chez nous, en Berry, en vue de s'y installer plus tard. On parle aussi de la création d'une licence parcours accès santé à Bourges

De l'incitation, pour ne pas en arriver à la coercition. la question de la coercition. Interrogée sur cette option, Agnès Firmin le Bodo , Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, en visite à Châteauroux, se veut très claire : "Ca ne marche pas dans les pays où cela a été expérimenté. Et puis de toutes façons, nous manquons de médecins partout dans le pays. Enfin, la contrainte serait le meilleure moyen pour décourager les jeunes qui veulent entreprendre ces études".

La ministre incite à poursuivre le dialogue. C'est d'ailleurs dans cet esprit que s'est réuni à Châteauroux le Conseil National de la refondation sur le thème de la santé, le 12 décembre.