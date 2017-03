20e journée nationale de l'audition : attention à l'écoute prolongée de musique sur smartphone

Une enquête JNA-Ifop réalisée à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition, ce jeudi, pointe du doigt les risques liés à l'écoute prolongée de musique sur smartphone, surtout chez les 15-17 ans.

Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter de la musique sur leur téléphone, souvent sans avoir conscience du danger que cette habitude fait courir à leur audition, selon une enquête Ifop- JNA (journée nationale de l'audition) publiée vendredi dernier, à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition qui se tient jeudi 9 mars.

91% des adolescents écoutent de la musique sur leur smartphone

Selon cette enquête, les adolescents sont à la fois ceux qui passent le plus de temps sur leur téléphone portable, ceux qui l'utilisent le plus pour écouter de la musique et qui ont davantage tendance à utiliser des oreillettes plutôt que des casques externes. En effet, 91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique, contre 48% dans l'ensemble de la population. 65% des 15-17 ans écoutent la musique sur leur smartphone, principalement avec des oreillettes. Or cet accessoire introduit dans le conduit auditif, est "beaucoup plus nocif pour l'oreille", avertit l'association JNA, qui rassemble des médecins, des audioprothésistes et des patients concernés par les acouphènes et la surdité.

Rappel des bons réflexes à avoir quand on écoute de la musique #audition pic.twitter.com/ZjA8bIeYDP — SantépubliqueFrance (@santeprevention) March 3, 2017

D'après l'enquête réalisée auprès de 1.202 personnes âgées de 15 ans et plus, plus le sujet est jeune, plus la durée d'écoute s'allonge: 71% des 15-17 ans passent plus d'une heure par jour à écouter leurs chansons préférées sur leur téléphone, contre 54% des 18-24 ans, 32% des 25-34 ans et 28% des plus de 35 ans. Un jeune sur deux s'endort, au moins de temps en temps, en écoutant de la musique grâce à des oreillettes (54% des 15-17 ans et 45% des 18-24 ans).

Un jeune sur deux s'endort en musique, avec ses oreillettes

Par ailleurs, un quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage prolongé du casque, et la proportion monte à 40% chez les jeunes adultes (18-34 ans). Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que l'"écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes" représente un risque pour la "santé auditive", contre seulement 15% dans l'ensemble de la population.

L'enquête menée au mois de février, recommande de concentrer les messages de prévention de l'audition sur les adolescents, principalement les 15-17 ans.

À l'occasion de la journée national de l'audition, jeudi 9 mars, des tests de dépistage de l'audition sont proposés par certains services ORL des hôpitaux et de nombreux audioprothésistes. L'opération dure jusqu'à samedi.