"22 % des Français le pensent mais le sida ne se guérit pas", Florence Thune, directrice des programmes France Sidaction

La 23eme edition du Sidaction c'est jusqu'à ce dimanche minuit. Trois jours au total pour sensibiliser à la recherche contre le sida et récolter des dons. En France près de 7.000 personnes sont contaminées chaque année par le sida. 153.000 patients vivent avec le VIH en France, 2.000 en Alsace.

Chaque année 4 millions d'euros sont collectés en moyenne lors de cette opération. Des dons pour la recherche et l'accompagnement des malades. Florence Thune, directrice des programmes France chez Sidaction : "Ces dons servent directement à financer la recherche. La recherche qui permet de progresser sur le fait de pouvoir trouver un jour un traitement définitif parce que le sida ne se guérit pas contrairement à ce que peuvent penser 22% des Français qu'on a interrogés dans un récent sondage. L'argent permet aussi d'accompagner les personnes vivant avec le VIH qui rencontrent encore aujourd'hui de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne."

D'ailleurs grâce à ces dons, la science progresse à grands pas mais le niveau de connaissance des français sur le sida est alarmant. Le Sida semble faire moins peur et il devient un peu plus difficile de recueillir des dons chaque année selon Florence Thune : "Malheureusement le VIH devient invisible. On avait connu dans les années 80-90 de nombreux décès heureusement la science a progressé mais le VIH est toujours là. Aujourd'hui 150 000 personnes vivent avec le VIH et elles sont invisibles parce qu'on ne parle plus du VIH de manière générale."

Les adultes sont aussi peu informés que les jeunes

D'ailleurs les adultes sont aussi peu informés que les jeunes : "On a fait un sondage auprès des jeunes et cette année on a fait un deuxième auprès des adultes. On s'est aperçu malheureusement que le niveau d'information n'était pas meilleur. Les idées fausses sur les modes de transmission et sur les manques de connaissance sur les modes de dépistage, on se retrouvait avec les mêmes pourcentages." Pour pallier à ce manque d'information, il faut multiplier les interventions dans les lycées pour la directrice des programmes France chez Sidaction :"il n'y a pas assez d'heures dédiées à l'éducation à la sexualité dans les lycées. Au niveau des adultes il faut faire des campagnes plus ciblées, des informations qui peuvent passer par les médecins généralistes. Essayer de trouver tous les canaux possibles y compris les réseaux sociaux pour pouvoir toucher les personnes."

Pour faire un don, il faut appeler le 110 ou se rendre sur le site sidaction.org.