Journée Nationale de l'Audition : les oreilles au cœur de la santé

L’association "Journée Nationale de l'Audition" et son groupe d'expert alertent cette année pour la 22e journée de l'audition jeudi 14 mars 2019 sur le lien entre les oreilles et la santé. Une grande campagne de dépistage est prévue dans toute la France.

Pour la troisième année consécutive, à l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition 2019, l’association JNA met en place jeudi 14 mars 2019 un dispositif inédit afin de dresser une nouvelle fois en France un état des lieux de la santé auditive des Français. Cette étude permet également de mettre en lumière qu'un grand nombre de Français souffrent d’acouphènes et de troubles auditifs.

La gêne du bruit au travail

Contrairement aux idées reçues, une nette majorité des salariés des secteurs des services (54%) et de l’administration (60%) sont eux aussi gênés par le bruit à leur poste de travail. Près de six salariés sur dix se disent personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail (59%) dont 19% "souvent". Cette perception augmente (+7 points entre les chiffres de 2017 et 2018 ), ce qui confirme l’importance croissante de cet enjeu.

Deux Français sur trois n’ont jamais effectué de bilan complet de leur audition

Deux Français sur trois n’ont jamais effectué de bilan complet de leur audition chez un médecin ORL et ils sont près de quatre sur cinq chez les moins de trente cinq ans (78%) alors que ce sont eux qui se déclarent les plus concernés par les gènes auditives, selon L'Enquête JNA – Ifop 2018. Toutefois, 50% des personnes déclarant avoir "souvent" des difficultés à comprendre les conversations dans le bruit disent avoir réalisé un bilan auditif.

Surveiller son audition "au même titre que la vaccination ou les bilans sanguins"

Les mécanismes de l’audition demeurent encore trop oubliés de l’hygiène de santé des Français. Pourtant, ils font partie du capital santé à entretenir. En effet, selon le Professeur Jean-Luc Puel, Président de l’association organisatrice des campagnes nationales JNA : "Il faut quel’audition fasse partie des bonnes pratiques d’hygiène, et qu’elle fasse l’objet d’un suivi au même titre que les vaccinations, les bilans sanguins ou la vigilance nutritionnelle."

Lieux de dépistages, conférences, expositions...

Le jeudi 14 mars 2019 de nombreux acteurs du monde de l'Audition et de la Santé participent à la Journée Nationale de l'Audition :

Audioprothésistes, orthophonistes, ORL des services hospitaliers, Associations, Médecines du Travail, Entreprises, Villes et Collectivités, CRIJ, Services de médecine préventive des Ecoles, Lycées, Collèges et Universités, Institutions de Retraite et de Prévoyance, Mutuelles de santé, Mutuelle des Etudiants.

De nombreux spécialistes proposeront au public d'effectuer un bilan auditif et répondront ainsi à toutes les interrogations des personnes désireuses de mieux être informées sur leur capital auditif.

Plus de 2.500 points d'accueil et relais d'information seront mis à la disposition du public, ce qui permettra d'accueillir un large public qui pourra bénéficier d'un test de dépistage auditif.

► Consulter la liste des participants 2019