231.000 euros de promesses de dons pour le Téléthon dans le Poitou

Les promesses de dons pour le Téléthon sont de nouveau en hausse pour cette 36ème édition. Arrêté à 2h du matin dimanche 4 décembre, le compteur national affichait plus de 78 millions d'euros, soit environ 4 millions de plus qu'en 2021. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les habitants ont donné plus de 115.000 euros.

115.000 euros dans la Vienne et 116.000 en Deux-Sèvres

Dans la Vienne, les promesses de dons s'élevaient dimanche à minuit à 115.437 euros, et 116.120 euros dans les Deux-Sèvres. Les dons effectifs ne sont calculés que quelques jours plus tard, et s'élèvent en général à quelques millions d'euros supplémentaires, par rapport aux promesses. Plusieurs évènements étaient organisés dans le Poitou pour lever des fonds, dont un massage cardiaque en relai , d'une durée record de 49h à Neuville-de-Poitou.