Covid : 24 000 personnes voient leur pass vaccinal désactivé dans le nord Franche-Comté

La préfecture du Territoire de Belfort et l'Agence Régionale de Santé indiquent ce mardi que 24 000 personnes sont concernées dans le nord Franche-Comté par l'annulation de leur pass vaccinal. En effet, les règles ont changé : la dose de rappel doit être effectué 4 mois après la deuxième injection.

Selon la préfecture du Territoire de Belfort et l'Agence Régionale de Santé, 24 000 personnes dans le nord Franche-Comté, dont 10 000 dans le Territoire de Belfort, ne peuvent plus utiliser leur pass vaccinal. C'est la conséquence du changement des règles de vaccination : désormais, il ne faut plus attendre 7 mois pour effectuer sa dose de rappel. Le délai entre la deuxième et la dernière dose est ramené à 4 mois, sous peine de voir son pass suspendu.

10% des vaccinés n'ont pas fait leur 3e dose dans le Territoire de Belfort

Rien que dans le Territoire de Belfort, sur 110 000 personnes vaccinés, ce sont ainsi 11 000 habitants qui voient leur pass annulé, soit 10% d'entre eux.

Une telle proportion peut s'expliquer de différente manières explique Sandrine Marchetti, adjointe à la déléguée territoriale de l’ARS de Bourgogne Franche Comté : "Certaines personnes, par méconnaissance des nouvelles règles, se sont laissé surprendre. D'autres, peut-être, se projettent sur sur un avenir meilleur et n'éprouve plus la nécessité de se vacciner. C'est vrai que la crise sanitaire, ça fait déjà deux ans qu'on la subit tous, on veut tous passer à autre chose".

L'appel à la vaccination des autorités sanitaires

Les autorités sanitaires lancent donc un appel à la vigilance, et à la vaccination rappelant qu'une dizaine de personnes sont hospitalisées chaque jour à Trévenans à cause du Covid 19. Neuf personnes sont en réanimation et 133 prises en charge pour Covid 19.

Christophe Duverne, directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort appelle ainsi à la méfiance : " La situation générale s'améliore, mais ce que l'on voit depuis plus de deux ans maintenant, c'est que nous traversons à chaque fois des périodes très cycliques. Pour le moment, la situation est telle qu'il faut continuer à se faire vacciner. On a un taux d'incidence qui reste élevé, avec des conséquences derrière pour l'hôpital et les soignants"