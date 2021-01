24 centres de vaccination dans l'Hérault à partir de lundi

"Il ne faut surtout pas baisser la garde face au Covid-19" c'est le message du préfet de l'Hérault Jacques WITKOWSKI. Il a détaillé mercredi soir lors d'une conférence de presse les derniers chiffres concernant la circulation du virus dans le département. Le taux d'incidence est monté de 80% en huit jours pour s'établir à 180 pour 100 000 habitants. Il est plus élevé à l'ouest de l'Hérault. En moyenne 300 personnes sont détectées positives chaque jour. Il y a actuellement 160 patients hospitalisés et une trentaine en réanimation.

Il y a deux mois nous avions un taux d'incidence d'environ 500 cas pour 100 000 habitants mais nous étions redescendus à 90 et là en l'espace d'une semaine nous sommes remontés à 180, voir près de 300 cas pour 100 000 habitants à l'ouest du département

24 centres de vaccination dans l'Hérault

Concernant la vaccination qui a débuté depuis une semaine et demi dans le département de l'Hérault, un total de 5000 personnes ont déjà reçu une dose ( pensionnaires des Ehpad, soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ). "La prochaine étape importante est fixée au lundi 18 janvier car ce sont les + de 75 ans et les personnes plus jeunes mais fragiles qui vont commencer à se faire vacciner dans des centres répartis sur l'ensemble du département" précise le préfet de l'Hérault.

L'idée est que chaque personne ne soit pas à plus de 25 minutes d'un centre

24 centres de vaccination seront ouverts : de Lunel à l'est à Saint-Pons-de-Thomière à l'ouest, de Agde au sud à Lodève au nord en passant par Gignac, Saint-Jean-de-Védas et Montpellier qui comptera 5 centres. Vingt de ces centres seront permanents et 4 ouvriront en fonction des besoins. L'idée est que chaque personne vaccinée ne soit pas à plus de 25 minutes d'un centre, dans lequel, il y aura du personnel médical et paramédical pour effectuer les injections et un accompagnement administratif.

La préfecture estime que les plus de 75 ans qui ne résident pas en Ehpad représentent un total de 120 000 personnes qui pour se faire vacciner devront s'inscrire par téléphone ou sur un site internet dont le numéro et l'adresse seront communiqués ce jeudi après-midi.

Le préfet de l'Hérault Jacques Witkowski parle des centres de vaccination Copier