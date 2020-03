250 cas positifs de coronavirus en Corse

250 personnes sont contaminées par le COVID-19 dans l'île ; 53 cas en Haute-Corse (+3) et 197(+14) cas en Corse du Sud.

Parmi les personnes infectées, 41 patients sont hospitalisés à Ajaccio dont 9 en réanimation. 7 malades sont suivis à l'hôpital de Bastia, aucun en service de réanimation.

On déplore 21 décès depuis le début de l'épidémie dans l'île (19 en Corse du Sud et 2 en Haute-Corse). A ce jour, on n'enregistre aucun décès lié au coronavirus dans les EHPAD de Corse.