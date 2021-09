250 élèves nancéiens vaccinés au centre Prouvé de Nancy ce jeudi

Le centre Prouvé de Nancy a accueilli 250 élèves des collèges et lycées de la ville issus de 17 établissements scolaires. La vaccination se poursuit pour les 12-17 ans dans le département.

Vaccination des collégiens et lycéens au centre Prouvé de Nancy

Défilé de collégiens et lycéens ce jeudi au centre de vaccination du centre Prouvé de Nancy. 250 élèves venus de 17 établissements scolaires pour recevoir une première dose de vaccin Pfizer. Une vaccination en lien avec l'Education nationale puisque ce sont les établissements scolaires et le rectorat qui se sont chargés de recenser les besoins et d'acheminer les élèves. La vaccination ouverte aux 12-17 ans depuis le 15 juin dernier.

Deux tiers des 12-17 vaccinés

A l'entrée du centre, les groupes d'élèves se succèdent. Des groupes plutôt réduits car plus des deux tiers des 12-17 ans du département sont déjà vaccinés. Une vaccination souvent motivée par la nécessité de présenter un pass sanitaire valide d'ici la fin du mois dans les clubs sportifs. Certains élèves sont nerveux. Une vaccination à laquelle ils n'ont pas toujours été associés, regrette Lucile Steb, infirmière scolaire :

"Souvent, ce sont les parents qui choisissent et il n'y a pas beaucoup d'échanges avec les gamins. C'est un peu compliqué parce qu'ils ne savent pas forcément pourquoi ils sont là et s'ils veulent forcément le faire ou pas".

C'est donc un travail de pédagogie qu'il faut mener. Il faut aussi rassurer les plus anxieux.

"Leur faciliter la vie"

D'ici à dix jours, tous les collégiens et lycéens du département auront pu avoir une première dose sur le temps scolaire. Une façon d'aider les parents pour Philippe Tiquet, directeur académique des services de l'éducation nationale en Meurthe-et-Moselle :

"Elle est aussi destinée à leur faciliter la vie. Ils n'ont pas à s'occuper de prendre un rendez-vous, d'y emmener leurs enfants. C'est l'établissement qui s'occupe de tout en lien avec l'agence régionale de santé."

Il reste environ 15 000 mineurs éligibles à la vaccination mais pas encore vaccinés en Meurthe-et-Moselle. Quand il n'y a pas de centre de vaccination à proximité, c'est une équipe mobile qui se déplace alors dans les collèges et lycées.