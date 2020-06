250 personnes devant l'hôpital de Guéret pour soutenir les soignants

Des soignants, des membres du personnel de l'hôpital, des médecins, mais aussi des creusois non-soignants. Au total, environ 250 personnes étaient réunies vers 11h30 devant le CH de Guéret. Ils demandent plus de moyens et de considérations pour les soignants.

Isabelle, par exemple est venu "parce qu'ils sont traités d'une manière tout-à-fait scandaleuse par notre gouvernement. Parce qu'on leur a promis des choses et qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils ont donné beaucoup et depuis des années, et qu'ils le disent, qu'ils le répètent et qu'ils sont pas entendus. Et ça c'est valable non seulement pour l'hôpital mais pour tous les autres services publics. Parce ce que notre gouvernement ne cherche qu'une chose, c'est la casse des services publics. Il cherche à avoir des citoyens bâillonnés. Je suis pas d'accord, c'est tout, c'est simple."

La grande table ronde organisée par le gouvernement, le "Ségur de la santé", ne convainc personne ici :

"Ce que l'on donne aux soignants c'est de la roupie de sansonnet poursuit Isabelle. Des médailles ? C'est pas des médailles dont ils besoin ! C'est du soutien de l'Etat !"

Christophe, lui, travaille dans la fonction publique territoriale et il participe à tous les rassemblements pour soutenir l'hôpital :

"Faut pas oublier que pendant le COVID ils étaient là. Ils étaient là avant aussi. Alors faut continuer de les soutenir après. Pas que sur les balcons, mais encore et toujours après. On était conscient avant (NDLR : avant le confinement) de leurs sacrifices, de leurs salaires. On est marqué par leurs efforts et leur abnégation mais ce n'est pas nouveau pour moi."

Des rassemblement pour soutenir les soignants ont également eu lieu à Aubusson, Saint-Vaury et Evaux-les-Bains ce mardi.