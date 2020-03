263 personnes positives au COVID-19 en Corse

Il y a désormais 56 cas en Haute-Corse (+3) et 207 cas en Corse-du Sud (+10). Le nombre de décès liés au COVID-19 reste stable : 22 personnes ont perdu la vie dans l'île depuis le début de l'épidémie. L'un de ces décès a eu lieu dans un EHPAD de la région ajaccienne. La situation dans les maisons de retraites justement : à ce jour (vendredi 27 mars), plusieurs cas suspects ont donné lieu à des tests et 8 résidents se sont révélés positifs au coronavirus dans deux établissements de la région d'Ajaccio. Des mesures de réorganisations ont donc été prises pour isoler les patients et des investigations sont en cours auprès des cas-contacts de ces personnes âgées.