27 soignants bretons partent en renfort aux Antilles

Leur avion décolle à 17h20 en direction de Fort-de-France vendredi 20 août. Face à la situation critique en Martinique, 27 professionnels de santé bretons, des infirmiers, médecins et aide-soignants, venant d’établissements publics et privés de la région et issus des services d’urgence, de réanimation et de médecine générale, partent aux Antilles prêter main-forte à leurs confrères déjà partis. Ils resteront sur place deux semaines. Parmi eux, Laurine Lelavandier, aide-soignante au centre hospitalier privé de Saint Grégoire (Ille-et-Vilaine). "Quand on m'a demandé si j'étais volontaire, c'est vrai que la question ne s'est pas posée, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite", indique-t-elle.

52 professionnels de santé bretons aux Antilles

La situation sanitaire s'est fortement dégradé aux Antilles. Au 18 août, la Guadeloupe connaissait un taux d'incidence de 1912,3 sur 100 000. En Martinique, il s'élève à 1147 cas pour 100 000 habitants. Par comparaison, le taux d'incidence est de 243 en métropole. Face à cette situation catastrophique, deux premiers départs de soignants bretons avaient été organisés les 10 et 17 août dernier. Au total, 52 professionnels bretons se seront donc mobilisés aux Antilles. "On a la chance en Bretagne de ne pas être trop touchés, et c'est vrai qu'en Martinique, ils ont clairement besoin d'aide", soutient Laurine Lelavandier. Pour l'instant, l'aide-soignante ne sait pas très bien quelle sera la situation sur place. Lorsqu'elle arrivera à Fort-de-France dans la nuit de vendredi à samedi, l'aide-soignante réalisera réellement ce qui l'attend.

Les professionnels de santé partis le 10 août seront eux de retour la semaine prochaine, le 23 août. Parmi les 16 volontaires, quatre vont poursuivre leur mission encore quelques jours.