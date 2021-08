L'appel a été lancé le 8 août. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé aux soignants de métropole de se mobiliser pour venir en aide aux hôpitaux ultra-marins. Au total, 240 personnes sont parties en Guadeloupe et en Martinique mardi 10 août, dont 27 de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Covid-19 : 27 soignants de la région Auvergne-Rhône-Alpes partis en renfort en Martinique et en Guadeloupe

Depuis quelques semaines, l'épidémie de Covid-19 touche très durement la Martinique et la Guadeloupe. Les hôpitaux sont débordés et les indicateurs sanitaires sont au plus haut : 1.893 cas pour 100.000 habitants.

Pour faire face à cette crise, Olivier Véran, ministre de la Santé, a lancé un appel aux soignants. Dans une vidéo, publiée sur son compte Twitter dimanche 8 août, il demande une mobilisation nationale : "Je fais appel à la solidarité nationale de nos soignants de métropole pour venir en aide aux hôpitaux ultramarins et notamment de Martinique et de Guadeloupe […] qui font face à vague épidémique très intense."

L'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes s'est rapidement fait le relais de ce message. Au total, 27 soignants de la région se sont mobilisés et sont partis, mardi 10 août, vers les Antilles. Parmi eux, deux Isérois. Ils seront sur place pendant quinze jours.

Pari réussi pour la région. La docteure Anne-Marie Durand, directrice de la santé publique à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, se félicite d'un tel engagement de la part des soignants : "Les professionnels ont répondu présents et il faut les en féliciter. Les conditions sont quand même difficiles dans les établissements de notre région. Les hospitalisations remontent, même si cela n'a rien à voir avec la situation aux Antilles. Puis, il y a beaucoup de personnes en congés. C'est vraiment un message positif pour l'unité du pays !"

Des profils spécifiques

Bien que les soignants soient déjà partis, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes reçoit encore des candidatures. Elles sont précieusement gardées mais Anne-Marie Durand précise que les profils recherchés sont spécifiques : "Nous avons besoin de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants avec une expérience en réanimation et en urgence. C'est important d'avoir des professionnels spécialisés dans ces disciplines."