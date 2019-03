28 cas de rougeole depuis le début de l'année en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marseille, France

Vingt-huit cas de rougeole ont été signalés à l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis début 2019. Dans le Var, l'épidémie a concerné 15 enfants. Parmi les cas déclarés, près de trois personnes sur quatre n’étaient pas vaccinées et une personne sur quatre avait reçu une seule dose de vaccin.

Quinze cas à Saint-Tropez

Quatorze des quinze enfants touchés par la rougeole vivent à Saint-Tropez et sont scolarisés dans la même école. Par précaution, certains enfants non-vaccinés et qui avaient de la fièvre ont été retirés de la crèche et de la halte-garderie pour éviter de multiples contagions.

Parmi les 11 vaccins obligatoires pour entrer en crèche

Alors qu'un sondage Ipsos publié en 2018 indiquait que 83% des Français avaient confiance dans les vaccins, une minorité y reste opposée. L’ARS rappelle que la vaccination rougeole-oreillons-rubéole (ROR), obligatoire pour les enfants de moins de deux ans nés à partir du 1er janvier 2018, est la "seule protection individuelle et collective contre la rougeole".

"Tolérée et efficace, elle permet de se protéger et de protéger son entourage". L'assurance maladie prend en charge à 100 % les deux doses du vaccin ROR pour les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans afin d’encourager la vaccination des enfants et le rattrapage de vaccination des adolescents.