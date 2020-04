29 000 litres de gel hydroalcoolique donnés à des établissements de santé en Centre-Val de Loire

En Région Centre-Val de Loire, six entreprises ont fait un don de 29 000 litres de gel hydroalcoolique pour des établissements de santé. Les stocks ont directement été livrés pour le personnel soignant.

La riposte continue de s'organiser face au Covid-19. Une première commande de 500 000 masques a été reçue mercredi par la Région Centre-Val de Loire. Et les gestes de solidarité se multiplient. Selon l'Agence régionale de santé, 29 000 litres de gel hydroalcoolique ont été donnés et livrés à des établissements de santé de la région. Les solutions hydroalcooliques sont une arme importante pour protéger le personnel soignant et enrayer la propagation de l'épidémie.

Un don qui vient de plusieurs entreprises dans le secteur du luxe, de la beauté et de l'industrie agro-alimentaire. En l'occurrence, il s'agit de L'Oréal, Dior, Guerlain, Legendre, Tereos et Shiseido.