29 agents non vaccinés suspendus dans les hôpitaux de Pau et Oloron-Sainte-Marie

C'est à partir du vendredi 15 octobre que les personnels travaillant dans un établissement de soin doivent montrer qu'ils ont reçu les deux doses de vaccin pour pouvoir travailler. S'ils n'ont qu'une seule dose, ils doivent venir avec un test négatif. En Béarn, dans les hôpitaux, ça concerne très peu de monde. À l'hôpital de Pau, 96,74% du personnel a reçu deux injections de vaccin contre le coronavirus. À Oloron-Sainte-Marie, ils sont deux agents à être suspendus et deux autres ont démissionné sur 565 employés au total.

Quant au centre hospitalier de Pau, ils sont 27 suspendus sur les 2856 salariés de l'hôpital soit même pas 1% des effectifs. On ne connaît pas les professions, ça permet notamment de ne pas discriminer, mais on sait qu'il y a à la fois du médical et du non médical, ce qui veut dire des postes de techniciens ou dans l'administration. La communication de l'hôpital assure que le lien n'est pas rompu avec les non-vaccinés : "On prend régulièrement de leurs nouvelles et on demande aussi si leur position évolue ou pas." Enfin, 2,5% du personnel de Pau n'a qu'une seule dose, des agents qui sont contraints de présenter un test négatif pour pouvoir travailler.