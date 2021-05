3,5 millions d'euros débloqués pour des investissements dans les hôpitaux en Berry

L'épidémie de Covid-19 a montré la grande réactivité et l'immense solidarité des personnels soignants en France. Mais elle a aussi montré les lacunes du système hospitalier et les nombreux points à améliorer. À l'issue du premier déconfinement, le Ségur de la Santé avait été lancé pour fixer les priorités. Dans ce cadre, 517 millions d'euros doivent être octroyés au système de santé en Centre-Val de Loire. Une première enveloppe de 17 millions d'euros est débloqué pour les investissements du quotidien qui doivent améliorer rapidement et significativement les conditions de travail des équipes au quotidien, par l’achat de petit matériel et d’équipements courants notamment.

Sur ces 17 millions d'euros, 3,515 millions d'euros sont alloués à l'Indre et au Cher.