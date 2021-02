3% des Creusois vaccinés contre le coronavirus, bien plus que dans le reste de la région

7062 Creusois ont déjà reçu une dose de vaccin contre la Covid-19, et 3502 deux doses. Cela signifie que 6,1 % de la population a eu une première injection. C'est le taux le plus important de toute la Nouvelle-Aquitaine. Dans la région, ce taux est de 4,3 %, et il n'atteint que 3,5 % en moyenne en France, selon l'agence régionale de santé (ARS).

L'ARS a communiqué ces chiffres le 17 février. - ARS Nouvelle Aquitaine

La couverture vaccinale est donc plus élevée en Creuse, département qui ne compte que 117 000 habitants. 3% des Creusois ont reçu leurs deux injections, un chiffre record dans la région. Selon les départements, ce pourcentage est environ deux fois moins élevé, 1,1% dans le Lot-et-Garonne et 1,7% en Corrèze par exemple.

à lire aussi Vaccination contre le coronavirus : nouveaux créneaux disponibles pour mars en Creuse

Les trois quarts des résidents d'Ehpad ont eu une 1e dose

En ce qui concerne les Ehpad et les unités de soin de longue durée (USLD), en Creuse, 74,5% des résidents ont reçu au moins une dose, alors que la moyenne régionale est de 78,5%. En revanche, 52,5% des résidents creusois ont eu deux injections, contre 34,5% en Nouvelle-Aquitaine.

à lire aussi A peine ouvert, le centre de vaccination de Sainte-Feyre en Creuse déjà complet jusque fin mars

D'après l'ARS, la Nouvelle-Aquitaine est la troisième région au plan national à avoir le plus vacciné après la Bourgogne-Franche-Comté et la Corse.

A la fin du mois de février, ou début mars, le vaccin AstraZeneca devrait être accessible selon l'ARS, via la médecine de ville. Il permettra de vacciner les 50 à 65 ans avec facteurs de comorbidités dans un premier temps. Des livraisons plus importantes sont prévues en avril.