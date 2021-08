3 jeunes Creusois sur 10 ne sont pas vaccinés : la campagne anti-covid arrive au lycée

Trois jours avant la rentrée scolaire, trois adolescents creusois sur dix ne sont pas encore vaccinés contre le coronavirus. La Creuse fait mieux que le reste de la France, avec un taux 10 points supérieur à la moyenne nationale : 69,2% des 12-17 ans ont reçu une injection contre 60,6% au niveau national selon Santé Publique France. Mais les Landes par exemple atteignent déjà 92% de jeunes qui ont reçu au moins une dose. Comme dans le reste de la France, en Creuse la campagne vaccinale se déploie désormais directement à l'école.

Vaccination vendredi au lycée Bourdan et au lycée Delphine Gay

Des médecins et des infirmiers vont vacciner à la sortie des cours, pas le jour de la rentrée, mais le lendemain. Deux opérations sont prévues vendredi 3 septembre : la première au lycée professionnel Delphine Gay de Bourganeuf ; la deuxième à Guéret. Le "vaccibus" s'arrêtera devant le lycée Bourdan. Selon l'académie de Limoges il reste environ 4.300 élèves de 12 à 17 ans qui ne sont pas vaccinés en Creuse.

Ce week-end, les autorités sanitaires creusoises ont tenté de convaincre les réticents à se faire vacciner avec deux opérations sans rendez-vous à Guéret à l'espace André Lejeune et devant le centre commercial Leclerc, samedi. Un peu moins de 600 doses ont été écoulées sur la journée. La préfecture visait les jeunes, les adhérents de club de sport et les salariés pour qui le pass sanitaire est obligatoire. Plusieurs Creusois jusque-là antivaccins ont sauté le pas.

ECOUTEZ - Ces Creusois au départ "antivaccins" , aujourd'hui vaccinés

1.200 injections pour le "vaccibus"

Les sept centres de vaccination creusois restent ouverts pour la rentrée, et le "vaccibus" ne rentrera pas au garage avant la fin octobre a priori. Ce bus qui sillonne le département depuis la mi-juillet a fait une vingtaine d'arrêts cet été, à la demande des communes ou sur des manifestations culturelles et sportives.

A son bord, un médecin, un infirmier et trois médiateurs, le tout piloté par les pompiers. Son objectif est d'aller à la rencontre des Creusois et des vacanciers qui ne font pas la démarche de prendre rendez-vous dans les centres. Après 1.200 injections réalisées, la responsable du "vaccibus" pour le SDIS Gentiane Davigo estime que la mission a bien été remplie : "Ca a été intense mais on peut être content du bilan. Le nombre de vaccination était variable selon les dates, mais on a fait en tout 1.200 injections. On a parfois été submergés. Même les journées où il n'y avait pas grand monde, on touche des gens qui nous disent qu'ils ne se seraient pas fait vacciner si on n'était pas venus."

ECOUTEZ - Gentiane Davigo, responsable du vaccibus pour le SDIS

Les prochaines dates du "vaccibus" :