3 médecins généralistes sur 4 en grève dans les Alpes-Maritimes

"Allô docteur ?" Les médecins libéraux sont en grève ce jeudi et ce vendredi, partout en France. Dans les Alpes-Maritimes, le mouvement lancé par le collectif "Médecins pour demain" est particulièrement suivi. Trois médecins généralistes sur quatre ne travailleront pas.

50 euros la consultation ?

Parmi les revendications, les médecins généralistes demandent une revalorisation de la consultation, de 25 à 50 euros, et plus de reconnaissance : "Les agressions verbales et physique se multiplient" constate Hervé Cael, président du conseil régional de l'Ordre des Médecins.

Parmi les autres propositions soutenues par Hervé Cael, l'évolution du prix en fonction du type de consultation. "Si on vous reçoit pour une angine, c'est rapide : 20 minutes. En revanche, quand on doit vous annoncer un diagnostic qui est difficile, que vous revenez avec beaucoup d'examens, c'est une consultation qui est beaucoup plus longue. Pourquoi ne pas envisager une variation du tarif de la consultation en fonction de ce qui est effectué."