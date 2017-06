4 questions autour du plus grand télescope du monde réalisé en partie à Saint-Benoît

Le plus grand télescope du monde sera en partie conçu sur le site de production de Safran à Saint-Benoît, près de Poitiers. A cette occasion, 50 emplois seront créés sur site et l'usine s'agrandit à partir de 2019.

A quoi va servir le télescope ?

Le plus grand télescope du monde sera installé à 3000 mètres d'altitude au sommet d'une montagne au Chili. L'engin permettra d'observer le système solaire à la recherche de nouvelles planètes. Plus précisément, les astronomes chercheront celles qui ressemblent à la Terre. Les scientifiques espèrent découvrir de nouvelles informations sur la création de l'univers.

Quel intérêt pour le Poitou ?

Les miroirs gigantesques de ce télescope seront fabriqués sur le site de production de Saint Benoit, près de Poitiers. Le site va s'agrandir pour l'occasion et accueillir une nouvelle usine avec des machines spécialisées dès 2019. Il faudra aussi une équipe spécifique. 50 emplois vont être créés sur site : principalement des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés.

Qu'est-ce qui sera conçu à Saint-Benoît ?

Un télescope se compose surtout de miroirs qui permettent de réfléchir la lumière et de voir le plus loin possible. Et sur le plus grand télescope du monde, qui fera la taille d'un terrain de football, les miroirs seront évidemment gigantesques. Et c'est sur le site de production de Saint Benoit qu'ils vont être conçus .

Dans combien de temps le télescope sera-t-il finalisé ?

Il faut être patient quand on parle d'astronomie. La production des miroirs va s'opérer pendant 5 ans. L'arrivée du télescope au Chili est prévue pour 2024.