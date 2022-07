30 à 40% des urgences vont partiellement fermer cet été en Occitanie

La saison estivale s'annonce difficile dans les services d'urgence de l'Occitanie. Avec la montée du Covid, les grèves, est-ce que le service minimum sera assuré ? Le directeur du SAMU 31 et vice-président de la Région en charge de la santé, Vincent Bounes, est en tout cas inquiet.

L'été, on le sait, les urgences sont très souvent débordées. Avec la montée des chiffres du Covid (au 28 juin, l'ARS dénombre 1.221 hospitalisations en cours en Occitanie), le manque de personnels et les grèves, doit-on craindre cette saison estivale ? Le CHU de Toulouse tourne déjà avec un service minimum les jours de grève.

Le mouvement a éclaté il y a cinq semaines. Les lundis en particulier, les urgences n'accueillent que les patients qui ont besoin de soins urgents et adressés par le 15. C'est encore le cas ce lundi 4 juillet, à partir de 8h et jusqu'à mardi 8h, seules les urgences vitales adressées par le 15 seront admises à Purpan.

30 à 40% des urgences en Occitanie vont fermer partiellement selon Vincent Bounes, le vice-président de la Région en charge de la santé. "Il y a une vrai inquiétude sur la capacité globale des urgences à accueillir tous les patients, c'est vrai", reconnait-il. La liste n'est pas encore fixée, les services essaient de gérer leurs effectifs au jour le jour.

Avant d'aller aux urgences, appelez le 15

Ce que l'on sait, c'est que beaucoup sont en difficulté : les urgences de Joseph Ducuing, par exemple, quartier Saint-Cyprien à Toulouse vont fermer la nuit du 10 au 31 juillet. Les urgences maternités en revanche restent ouvertes. Les services de Moissac et de Lavaur vont aussi fermer partiellement. À Lavaur jusqu'au 10 juillet, il n'y a plus d'urgences entre 20 heures et 8 heures du matin.

Si vous vous blessez, en fonction de la gravité, vous pouvez vous rendre dans une pharmacie. Il est aussi conseillé de privilégier son médecin traitant, cet été plus que jamais. Enfin, appelez le 15 en cas de besoin, les médecins régulateurs vous dirigeront vers les cabinets de garde ou vers les services d'urgences les moins engorgés.