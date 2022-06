Le procès du sang contaminé a 30 ans : qu'est-ce qui a changé depuis ?

Il y a 30 ans, le procès du sang contaminé s'ouvrait. Entre 1984 et 1985, plusieurs milliers de personnes, principalement des hémophiles, contractent le virus du VIH (responsable du Sida) ou du VCH (responsable de l'hépatite C) parce qu'elles ont reçu des poches de sang contaminées. Depuis, des protocole ont été mis en place pour éviter ce type de contaminations. Explications avec Christophe Bésiers, directeur de l'Etablissement Français du Sang (EFS) en Bourgogne-Franche-Comté.

La naissance du système actuel

A la suite de cette prise de conscience, dans les années 1990, le système de don du sang français commence une métamorphose. D'abord avec plus de contrôle explique Christophe Bésiers, directeur de l'Etablissement Français du Sang (EFS) en Bourgogne-Franche-Comté : "on établit une relation de confiance entre le donneur et nous avec ce questionnaire que chacun remplit avant chaque don. Il y a ensuite un entretien, puis chaque don est contrôlé." Plus de 50 paramètres sont pris en compte pour ce contrôle et adaptés en fonction des avancées scientifique avec un objectif : détecter le plus tôt possible les potentielles infections.

A la suite de plusieurs lois, un système de contrôle centralisé est créé : _"ce système part de notre police sanitaire, l'ANSM (_L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ndlr) qui a un rôle de surveillance à qui nous devons déclarer tout incident", précise Christophe Bésiers. Cet organisme est en lien avec des coordinateurs régionaux, ce "maillage" comme l'appelle Christophe Bésiers, permet une harmonisation. "Elle est dû au fait que l'Etablissement Français du Sang, établissement unique peut communiquer avec l'ensemble des régions, ce qui n'était pas le cas dans les années 1990 puisque les établissement étaient régionaux", conclue Christophe Bésiers.

Ce qu'il faut retenir