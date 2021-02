30% de variants britannique et 3 cas de variants sud africain au CHU de Poitiers

Test et vaccin COVID 19 au CHU de Poitiers

A partir de ce jeudi 18 février, tous les hôpitaux de France peuvent déclencher a minima leur "plan de mobilisation interne", premier niveau du plan blanc. Il prévoit de mobiliser un maximum de ressources pour les services de réanimation pour faire face à la montée des variants du covid 19.

Au CHU de Poitiers, "la situation est instable. Nous avons depuis le mois de janvier plus de 30 patients hospitalisés dans des unités soit de réanimation, soit de médecine. Nous sommes en grande vigilance", explique Anne Costa, directrice générale. Pour ce qui est du service de réanimation, "il est faible actuellement. Après avoir été à 13 patients pendant quelques semaines."

Environ 13.000 tests PCR sont réalisés chaque semaine et en ce moment 30% de variants britanniques et 3 cas de variants sud africains.

14.000 personnes vaccinées à la date du 17 février, 7.000 sont des patients de plus de 75 ans. "Depuis dimanche 14 février, l'ensemble des personnels de santé sont vaccinés avec le vaccin AstraZeneca", précise Anne Costa.

L'inquiétude au CHU de Poitiers se porte aussi sur les attaques informatiques de plus en plus nombreuses. "Nous sommes inquiets, avec énormément d'attaques quotidiennes rejetées", raconte-t-elle. "La vigilance est renforcée et les moyens sont renforcés", assure Anne Costa.