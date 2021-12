300 animations en Indre-et-Loire au profit du 35ème téléthon

Ce week-end, encore, près de 300 animations sont prévues en Touraine. On pourra par exemple descendre en rappel depuis une grue de 60 mètres installée place Jean Jaurès, à Tours, faire un baptême en Alpine et Renault sportives à Cléré-les-Pins où participer à un défi "24H de natation" à Loches.

Au total, plus de 130 équipes de bénévoles sont mobilisées, avec trois gros points d'attractions : St Antoine du Rocher et Montlouis-sur-Loire, deux villages téléthons, et Tours, une des 8 villes "initiale" de cette édition 2021 dont le grand thème est la lumière. Dans huit villes de sept régions de France, une lettre sera illuminée pour que l'ensemble forme le mot "TELETHON"

Tours va incarner le deuxième T du mot Téléthon

Cette lettre T, on la verra notamment s'allumer, à la nuit tombée, sur des bateaux de Loire, au pied du pont Wilson. Juste à coté, place Choiseul, 10.000 pensées formeront, elles aussi, un grand T. Les fleurs seront ensuite vendues au profit du Téléthon.

L'artiste plasticien Michel Audiard est le parrain départemental de cette édition. Une de ses sculptures en résine fait d'ailleurs partie des lots à gagner dans la grande tombola du Téléthon. Les billets pour cette grande tombola du Téléthon sont à vendre sur le site stars-solidaires.com