300 coureurs à la 1ere Blue Run de Dijon contre le cancer du côlon

Presque 300 personnes ont participé à la toute première Blue Run de Dijon contre le cancer colorectal, ce samedi matin aux Allées du Parc. En courant quelques kilomètres, les participants ont permis de récolter 1.780€ au profit de la ligue contre le cancer. Cette première édition était organisée par les étudiants en 5ème année de pharmacie de la fac de Dijon.

Le cancer colorectal, l'un des cancers les plus répandus dans les pays industrialisés

En France, avec près de 43.000 nouveaux cas par an, ce cancer se place en troisième position chez l’homme et en seconde position chez la femme. Il occupe surtout la seconde place en terme de mortalité́ chez l’homme et la troisième place chez la femme. Les facteurs de risque jouent un rôle important. Ils peuvent être internes, comme l’âge ou les prédispositions génétiques ou externes comme le mode de vie : le surpoids, une alimentation riche en graisses animales, la consommation d'alcool et de tabac, le manque d’activité physique et la consommation importante de viande rouge sont autant de facteurs qui influent sur le risque de cancer colorectal.

Se faire dépister

Dans le cadre du dépistage organisé, vous pouvez bénéficier, tous les deux ans, de 50 à 74 ans, d'un test immunologique “OC SENSOR”. Votre médecin traitant vous remettra un test à réaliser chez vous. Tout le matériel nécessaire est compris dans le test. Vous l'envoyez, par la suite, à un laboratoire spécialisé. Même si votre test est normal, consultez sans délai votre médecin si vous présentez des symptômes intestinaux anormaux.