300 courriers envoyés, des contacts en Amérique et en Afrique, Jublains cherche désespérément un médecin

En plein cœur de l'été, l'accès aux soins se complexifie en Mayenne. À Jublains, dans le nord du département, cela fait maintenant 18 mois qu'un collectif mène des recherches pour trouver un médecin généraliste. Ce collectif, créé en 2021, regroupe des élus des acteurs de la santé et des habitants. Malgré les efforts et une campagne d'affichage dans les rues et les communes voisines, les recherches ne mènent à rien.

Des contacts en Amérique et en Afrique

Le collectif a remué ciel et terre jusqu'à la capitale, raconte le maire de Jublains Alain Rondeau. "On a pris la liste des médecins à Paris intramuros et on a cueilli des noms au hasard. On a envoyé à peu près 300 courriers. Pas forcément pour dire à ces médecins de venir en Mayenne, mais pour savoir s'ils ont des connaissances dans leur entourage".

Même des contacts hors de l'Union européenne ont été noués. "On a eu des touches avec des médecins algériens, colombiens ou ougandais, mais malheureusement cela a coincé pour des histoires de diplômes et d'équivalences" ajoute le maire de Jublains.

Proche de Paris, de Rennes, de Nantes

Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution pour remplacer Françoise Lemaignan, partie à la retraite l'an dernier. "Le sentiment de culpabilité, je l'ai presque eu avant mon départ. J'ai repoussé, j'ai repoussé le moment où j'allais partir. Et puis à un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas tenir toute seule avec mes petits bras et que j'avais fait mon temps".

Jublains n'a pas de pharmacie, mais un ostéopathe et un cabinet d'infirmiers libéraux se sont installés. La commune et le département ont des arguments, rappelle le maire. "On est quand même qu'à 1h30 de Paris, à 1 h de Rennes, et on a un département qui est assez accueillant". En attendant une solution, des patients vont se soigner au pôle santé de Mayenne ou à Villaines-la-Juhel.