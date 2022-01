300 lits, 200 salariés: bientôt un EHPAD géant Perpignan

La première pierre du futur Centre gérontologique du Roussillon a été posée ce vendredi dans la zone Toremila à Perpignan. Un chantier à 40 millions d'euros co-financé par le Département et l'ARS qui proposera 302 lits pour l'accueil de personnes âgées en perte d’autonomie ou en soins longue durée.

C'est un centre gérontologique de dernière génération qui verra le jour d'ici deux ans dans la zone d'activité de Toremila à Perpignan: un bâtiment sur trois niveaux avec 302 lits répartis dans plusieurs îlots à taille humaine, et où tout a été pensé pour le confort des résidents, avec des chambres individuelles, de grands espaces verts et une vue imprenable sur le Canigou. Un projet porté par le Centre Hospitalier de Perpignan et l’Association Joseph Sauvy, acteur majeur du secteur médico-social du département qui se sont associés pour créer un Groupement de Coopération Sanitaire et Médico-Social.

Un vaste bâtiment de plus de 14.000 m2

Ce nouvel Ehpad comptera 302 lits pour personnes âgées en perte d’autonomie ou en soins longue durée, et emploiera 200 salariés en équivalent temps plein, il accueillera notamment les actuels résidents de la maison de retraite publique de la Miséricorde de l'avenue Victor Dalbiez à Perpignan, dont les locaux vétustes sont de moins en moins adaptés à l'hébergement des personnes âgées.

Un chantier à 40 millions d'euros confié au groupe Eiffage et au Cabinet d’Architecture Chabanne, et co-financé par le Conseil départemental, l'ARS et le Ségur de la Santé avec un bâtiment de 14.400 m2 qui sera construit sur une parcelle de quatre hectares située Rue Guillaumet, au cœur de la zone Toremila (juste en face de la chocolaterie Cémoi).

Pour les familles les visites seront facilitées grâce à de grands parkings et un service de navettes qui permettra de se rendre facilement en centre-ville. Le personnel soignant bénéficiera également de meilleures conditions de travail avec des plateaux techniques plus fonctionnels pour les soins longue durée ou la rééducation, et des salles spécialement dédiées à la formation continue en gériatrie pour les infirmiers, animateurs ou aides soignants .

Prise en compte du risque pandémique

L'irruption du Covid a fait évoluer le projet initial car le risque pandémique a été pris en compte souligne Barthélémy Mayol le Directeur du centre Hospitalier de Perpignan:

"Nous avons changé notre projet pour faire en sorte que les patients qui pourraient être frappés par des épisodes épidémiques puissent être pris en charge, avec des qualités de débit d'oxygène important, ce que nous n'avons pas aujourd'hui dans les structures de personnes âgées. On a pensé ce projet pour ça, c'est à dire à la fois pour faire un lieu de vie le plus agréable possible, avec des chambres adaptées aux besoins des résidents, mais qui puissent aussi être techniques pour pouvoir gérer la prise en charge de patients qui sont dans des situations de détresse particulières."

La fin des travaux et l'inauguration du nouveau centre est prévue quatrième trimestre 2023. Le forfait journalier, autour des 64 euros, sera similaire à celui des autres établissements publics du département.