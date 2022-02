Salariés, directions et étudiants du médico-social, accompagnés de familles de résidents et usagers de leurs structures, se sont rassemblés ce samedi après-midi pour demander à ce que tous les métiers du secteur soient revalorisés. Certains seulement ont touché le Ségur de la Santé du gouvernement.

Médico-social : 300 personnels et familles de résidents et usagers mobilisés pour le Ségur à Pau ce samedi

Ils se surnomment, à regret, "Les Oubliés du Ségur" de la Santé. Ils réclament depuis de longs mois une revalorisation de leur salaire. Ce samedi, ils étaient plus de 300 à le faire savoir dans la rue, à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Personnels, directions et familles de personnes accueillies dans les structures du médico-social se sont rassemblés sur la place Royale en début d'après-midi. Ils ont ensuite défilé jusqu'à la place Clemenceau, portant des pancartes "183 euros pour TOUS", notamment.

Les personnels du médico-social demandent à ce que tous bénéficient des 183 euros par mois prévus par le Ségur de la santé. © Radio France - Manon Claverie

Pendant les confinements on a été considérés comme soignants, on continuait d'être auprès des enfants, de s'exposer... on est au soumis à l'obligation vaccinale. Par contre, pour le Ségur, on n'est plus des soignants.

Marina, éducatrice spécialisée.

Parce que si les aides médico-psychologiques (AMP), les aides-soignants ou les infirmiers ont obtenu une prime de 183 euros par mois au titre du Ségur de la Santé, les éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs sportifs, les cadres ou les directeurs des structures - c'est à dire environ la moitié du personnel - n'y ont pas droit. "Une injustice" pour Marina, éducatrice spécialisée à l'IME (institut médico-éducatif) de Bizanos : "Pendant les confinements on a été considérés comme soignants, on continuait d'être auprès des enfants, de s'exposer... on est au soumis à l'obligation vaccinale. Par contre, pour le Ségur, on n'est plus des soignants". Seuls ceux qui ont un diplôme spécialisé dans le soin bénéficient du Ségur. Comme sa collègue, Marina également, AMP, venue la soutenir : "Au quotidien on fait exactement les mêmes tâches, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas droit à cette revalorisation. Cela va créer des clivages entre les équipes et ce n'est pas normal."

Marina et Marina font les mêmes tâches, dans le même établissement, chaque jour. L'une bénéficie du Ségur, l'autre non. Copier

Cette "désillusion" dénoncée par beaucoup, associée au manque de valorisation des métiers du secteur, fait que les structures peinent à recruter. Élisabeth, cheffe de service dans un foyer de l'Adapei à Sauvagnon, se considère parfois, lorsqu'elle préparer les plannings des salariés, "comme une circassienne. Parce que je jongle ! Avant, j'avais une pile de CV, de candidatures spontanées, que je pouvais consulter en cas de besoin d'un remplaçant. Aujourd'hui je n'en ai plus. Je suis de plus en plus obligée d'appeler des collègues chefs de services dans d'autres établissements pour leur demander s'ils n'ont pas un CV à m'envoyer !"

"Je dis parfois que je vais devenir circassienne. Parce qu'on jongle !" ironise Élisabeth, cheffe de service, en manque de personnel pour remplir les plannings. Copier

Pénurie de personnel dans certaines structures

Le directeur général de l'Adapei 64, François Lalanne, parle même de "pénurie de personnel" dans certaines structures, qui ont parfois des "postes vacants depuis plus d'un an. Il faut donc tourner avec des remplaçants, des intérimaires... mais au bout d'un moment cela nuit à l'accompagnement des résidents. En fait, nos cadres et chefs de service passent leur temps à chercher des remplaçants sans savoir s'ils vont pouvoir assurer le service le lendemain", regrette-t-il. Une situation d'urgence qui l'a poussé à se mobiliser, même s'il reconnaît que c'est "assez original car ce n'est pas souvent, que les gouvernances descendent dans la rue".

François Lalanne, le directeur général de l'Adapei 64, s'inquiète d'une pénurie de personnel dû au manque de valorisation des métiers du secteur. Copier

Même chose pour les familles des résidents et usagers de ces structures, présentes aux côtés des personnels parmi les manifestants. "Nous avons très peur que certaines associations soient contraintes de fermer faute de personnel et que nos enfants doivent revenir à la maison", explique Philippe Bauby, président de l'Arimoc (Action réseau innovation pour les personnes en difficulté motrice cérébrale et cognitive), et surtout papa d'une jeune femme de 37 ans, polyhandicapée, qui vit au Foyer d'accueil médicalisé de Saint-James. "Lorsqu'on a 70, 80, 90 ans... comment fait-on ? Surtout que, ce que le politique n'a pas compris, c'est ce que cela coûte financièrement, en termes de matériel spécialisé. Certaines familles pourront se le permettre, d'autres non." Il conclut, ému : "Sans compter que ma fille, dans son établissement, elle a un petit copain. Je peux vous dire que lorsque votre fille polyhandicapée vous dit qu'elle est amoureuse, vous en pleurez ! Si elle était restée à la maison, je pense que ce ne serait jamais arrivé."

"Si jamais certains établissements sont obligés de fermer [...] comment on fait ?" s'inquiète Philippe Bauby, papa d'une jeune femme polyhandicapée. Copier