3.000 créneaux de réservation ouverts dès dimanche soir pour se faire vacciner à la Grande Halle d'Auvergne

Toujours pas de concert prévu la semaine prochaine sur le site de la Grande Halle - Zénith d'Auvergne à Cournon, mais les parkings devraient enfin revoir quelques centaines de voitures s'y garer quotidiennement à partir du mercredi 14 avril.

Date de l'ouverture du site mis à la disposition des autorités sanitaires par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le centre de vaccination de grande capacité sera ouvert 6 jours sur 7, du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30, à compter du mercredi 14 avril donc.

Jusqu'à 6.000 doses par semaine

Les conditions d’ouverture évolueront à partir de la mi-mai afin de permettre une ouverture du centre 7 jours sur 7. Dans un premier temps, la capacité du centre sera de 1.200 doses par semaine. Cette capacité sera progressivement augmentée à 6.000 doses par semaine, à partir de la mi-mai.

Afin d’armer les trois premières lignes de vaccination, les personnels du SDIS 63 (pompiers) seront mobilisés pour assurer la consultation médicale préalable, la préparation des vaccins et procéder aux injections. Ces effectifs seront complétés par des médecins et infirmiers libéraux afin d’augmenter le nombre de lignes de vaccination.

Réservation ouverte dès dimanche soir

Outre la mise à disposition de la grande halle Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional assure l’armement matériel et l’organisation administrative du centre. Le CHU de Clermont-Ferrand prend en charge la logistique vaccinale (acheminement et conditionnement des doses), ainsi que la coordination médicale et paramédicale du centre. Cette organisation est placée sous l’autorité du Préfet du Puy-de-Dôme et de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

La Ville de Cournon-d’Auvergne participera à la sécurisation des abords et des accès du centre de vaccination (dans son périmètre communal) via des rondes régulières d’effectifs de sa police municipale, à toute heure de la journée, en semaine et le week-end.

Dès dimanche 11 avril à 18 heures, 3 000 créneaux seront ouverts à la réservation sur le site www.sante.fr (via ensuite la plateforme Doctolib). Des créneaux complémentaires seront ouverts chaque semaine. Enfin, dans le cadre de la politique "aller vers", des créneaux seront réservés au plus de 75 ans dont les rendez-vous seront pris grâce aux équipes de la Caisse primaire d’assurance maladie.