3000 passionnés de l'aérospatiale vivent le dernier décollage d'Ariane depuis la Cité de l'espace à Toulouse

3000 personnes ont assisté au dernier lancement de la fusée Ariane 5 depuis les jardins de la Cité de l'Espace hier soir à Toulouse. 700 salariés d'Airbus et de Thalès et 2300 personnes qui avaient réussi à réserver une place.

Un évènement historique qui vient consacrer 26 années de lancements de satellites dans l'espace.

Alain a assisté au premier décollage d'Ariane 5

Parmi les curieux présents à la Cité de l'Espace, Alain, 74 ans, habitant de Beauzelle. Il a travaillé toute sa vie dans l'aéronautique, petite main au CNES et chez Safran. Il a assisté au dernier lancement d'Ariane 5 avec des étoiles dans les yeux : "il fallait que je sois là, j'ai eu la chance de voir le premier décollage de la fusée au CNES, je suis passionné, lorsque j'étais jeune pour les décollages des lanceurs étrangers j'avais l*'oreille collée au transistor** et ça me faisait rêver déjà*". Alain explique : "on a un aperçu de l'espace, de cet infini. Lorsqu'on lève les yeux au ciel on voit un ciel étoilé mais lorsqu'on imagine que nous sommes sur une galaxie et qu'il y a des milliers de galaxies dans l'univers ça surprend, et on voudrait comprendre. Et nous nous sommes sur cette planète un petit grain de poussière dans l'univers". Et cet amoureux de l'Espace de conclure : "Ariane 5 est un lanceur extraordinaire, une grande dame."

"Le ciel s'éclaire comme une nuit d'orage"

Sylvain Raynal est ingénieur au CNES, c'est l'un responsables à la direction du transport spatial. Ce dernier lancement d'Ariane 5 est pour lui un moment historique qui lui fait se souvenir des deux fois où il a vécu cet envol en direct depuis Kourou : "c'est un sentiment exceptionnel, en plus de la vibration phénoménale*, le ciel s'éclaire comme une nuit d'orage c'est très impressionnant*". Et ce dernier vol ? "pour tous les homes et les femmes qui ont travaillé autour et avec Ariane 5 c'est la fin d'une très longue histoire, 27 ans de longévité et là on lui dit adieu, c'est fini, donc pour les passionnés de spatial c'est évident qu'il s'agit d'un moment historique".

Le premier vol de la petite soeur d'Ariane 5, Ariane 6 est prévu pour fin d'année 2023 début 2024.