33 personnes testées positives à la Covid-19 dans une colonie de vacances à Sagone

30 adolescents et 3 encadrants d'une colonie de vacances à Sagone en Corse du Sud ont été testés positifs à la Covid-19. Ils ont été placés en isolement du reste des occupants du camping dans lequel le groupe séjourne.

Dans un communiqué, la préfecture de Corse du Sud indique qu'une trentaine de personnes ont été testées positives à la Covid-19 au sein d'une colonie de vacances à Sagone qui en compte 80. Il s'agit de 30 adolescents âgés de 12 à 15 ans et de trois encadrants. Le cluster a été découvert ce vendredi. L'un des enfants qui présentait les symptômes de la Covid-19 a été testé positif. L'agence régionale de santé a donc procédé à un test de l'ensemble du groupe. Bilan : 33 personnes sur 80 sont positives. Les adolescents et encadrants testés positifs ont été séparés du reste du groupe, et l'ensemble de la colonie de vacances a été séparée des autres résidents du camping dans lequel elle est installée.

Un pass sanitaire valide

La préfecture de Corse du Sud, précise dans son communiqué que l'ensemble du groupe possédait un pass sanitaire valide au moment de son arrivée sur l'île, le 9 juillet dernier. Selon les autorités, les membres de la colonie de vacances n'ont eu que des interactions limitées avec les résidents du camping et l'extérieur.

Les occupants du camping qui le souhaitent peuvent se faire tester au sein de l'établissement. La protection civile de Corse a mis en place un dispositif de dépistage.