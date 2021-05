34 antennes 5G sont déjà déployées à Brest

Au 30 avril 2021, Brest occupait la 34e place du classement des plus grandes villes françaises en nombre d'antennes 5G commercialisées pour 1.000 habitants (0,24), d'après l'état des lieux publié par le site spécialisé Lemon.fr à partir des données de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). Rennes est 32e (0,25) et Nantes 14e (0,38) de ce classement dominé par Villeurbanne, Dijon et Nice.

Plus de 500 antennes 5G en Bretagne

A Brest, 34 antennes 5G sont activées, 22 gérées par Orange et 12 par Free. La ville compte également 107 antennes 4G. Dans toute la Bretagne, 506 antennes 5G sont déployées.