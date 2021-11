Coronavirus : 34 classes fermées dans le Gard

Le nombre de classes fermées en France à cause de l'épidémie de Covid-19 est remonté nettement cette semaine, au plus haut depuis la rentrée de septembre, pour s'établir à 4.048, soit 0,8% des classes du pays, a annoncé ce vendredi le ministère de l'Éducation nationale. C'est plus que trois fois supérieur au précédent chiffre, datant du 22 octobre, avant les vacances de la Toussaint, qui était de 1.246 classes fermées. Quelle est la situation dans le Gard et la Lozère ?

Si aucun établissement n'est complètement fermé ni dans le Gard ni en Lozère, en revanche 34 classes sont bien fermées actuellement dans le Gard. Et deux classes en Lozère. Quelque 90 élèves sur 493.185 ont été testés positifs au coronavirus ces sept derniers jours.

Ce vendredi encore, le taux d'incidence dans le Gard s'élève à 96 cas pour 100.000 habitants. Il est de 181 en Lozère