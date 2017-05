"Tout Rennes donne" sang compter

L'EFS Bretagne, l'Établissement Français du Sang, lance une nouvelle campagne, "Tout Rennes donne". La situation n'est pas critique, mais le niveau de réserve est faible. Les donneurs n'ont pas été assez nombreux ces dernières semaines, notamment en raison des jours fériés.

Des niveaux de réserve fragiles

Moins de donneurs que d'habitude se sont présentés pour donner leur sang ou leur plasma. Les niveaux de réserve en produits sanguins sont donc "fragiles" en ce moment. Néanmoins, ces réserves permettent de faire face aux besoins. À travers cette campagne "Tout Rennes donne", l'EFS Bretagne veut anticiper la baisse de fréquentation habituelle des collectes l'été.

Les explications du Docteur Julien Robinet, responsable des prélèvements pour l’Ille-et-Vilaine.

Le Bretagne au secours des Franciliens

Il n'existe toujours pas de sang de synthèse et un globule rouge ne se conserve que 42 jours. Or, la mission de l'EFS est de mettre des produits sanguins à disposition des malades (34000 en Bretagne), à toute période de l'année et en tout point du territoire. Un mécanisme de solidarité a donc été mis en place entre toutes les régions. C'est ainsi que la Bretagne, qui est auto-suffisante en moyenne sur une année, aide régulièrement l'Île-de-France.

[Le saviez-vous ?] Le #DonDeSang en France est fondé sur quatre valeurs fondamentales : bénévolat, volontariat, anonymat et non-profit. pic.twitter.com/2qEOY7dj6B — EFS (@EFS_Officiel) May 15, 2017

Moins de 70 ans et plus de 50kg

Pour donner, il faut avoir de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kilos et être en relative bonne santé. Avant chaque don, plusieurs critères (selon un arrêté) sont vérifiés lors d'un entretien avec un médecin ou une infirmière. Pour savoir si vous pouvez donner, cliquez ici.

"Tout rennes donne", du 18 au 20 mai, de 10h à 19h, à la Maison du Don de Villejean, à Rennes.

Besoin de sang ET de plasma

Outre le sang, l'EFS a aussi besoin de plasma (le liquide dans lequel baignent les globules blancs et rouges et les plaquettes), pour soigner les grands brûlés, les déficits immunitaires ou les déficits en coagulation. Pour le plasma, le temps de prélèvement est un peu plus long (environ 1h). Mais la Maison du don de Rennes met à disposition des écrans pour que le don ne paraisse pas trop long.