35 élèves de l'école primaire Albert Camus de Luynes ne sont pas venus en classe jeudi. Ils ont été pris de vomissements. Selon les premières analyses, demandées par le maire Bertrand Ritouret. Il s'agirait d'une épidémie de gastro-entérite très violente. Des analyses ont aussi été diligentées sur le réseau d'eau en raison de travaux sur le réseau d'assainissement. Mais selon les premières remontées de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, le réseau d'eau n'est pas à l'origine de l'incident. Il ne s'agit pas non plus d'une intoxication alimentaire puisque les enfants n'avaient pas classe la veille mercredi, et n'ont donc pas mangé à la cantine, et les autres élèves des autres écoles n'ont pas été malades. En attendant, par principe de précaution, le maire a décidé de fermer l'accès au point d'eau dans les toilettes. Des bouteilles d'eau sont distribués aux enfants. On devrait connaitre le résultat des analyses dans la journée.

Le 16 mars dernier déjà, une centaine d'enfants de l'école élémentaire et maternelle de Monnaie avaient aussi été touchés par une épidémie de gastro-entérite, qualifiée de très virulente et très contagieuse cette année.