"35 patients en trois jours" : un médecin espagnol à la rescousse d'une commune du Nord-Mayenne

Saint-Denis-de-Gastines n'avait plus de médecin depuis dix mois. Après de longues recherches, le maire de cette commune de 1600 habitants du Nord-Mayenne a fini par trouver un médecin espagnol. Ernesto Herrera Campos a quitté Séville pour s'installer dans notre département.

C'est un peu un cadeau de Noël avant l'heure : les 1 600 habitants de Saint-Denis-de-Gastines, dans le Nord-Mayenne, ont désormais un nouveau médecin. Les candidats français manquaient à l'appel alors la mairie est allée chercher un docteur en Espagne. Ernesto Herrera Campos a quitté Séville pour s'installer en Mayenne : il a commencé ses consultations le vendredi 12 novembre et les patients affluent déjà dans son cabinet. Il n'y avait plus de médecin dans la commune depuis le départ à la retraite de l'ancienne praticienne en décembre 2020.

"Maintenant, le maire est un ami pour moi"

Le docteur Ernesto Herrera Campos a été séduit par le système de santé en France : en Espagne, les médecins n'exercent pas en libéral. Il faut désormais qu'il s'acclimate au climat mayennais avec sa femme, mais la vie à la campagne leur plaît déjà. "La météo est différente qu'en Espagne, mais il y a beaucoup de lieux très beaux pour se promener, pour visiter", explique le médecin de 31 ans, dans un très bon français marqué par son accent espagnol. "Si un médecin ne parle pas français, il ne peut pas être validé", explique le maire de Saint-Denis-de-Gastines, qui a suivi tout le processus de validation auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins en Mayenne.

Les gens sont contents d'avoir enfin un nouveau médecin ici : l'accueil a été très bon.

Ernesto Herrera Campos

Ernesto Herrera Campos considère le maire de Saint-Denis-de-Gastines, Thierry Chrétien, comme "un ami" désormais. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le maire de Saint-Denis-de-Gastines a anticipé le départ à la retraite de la dernière médecin dans la commune. Thierry Chrétien s'est mis à rechercher un remplaçant il y a quasiment trois ans. Il s'est inspiré d'exemples de communes de La Manche et a fait appel à un cabinet de recrutement au Pays Basque. Le coût de cet investissement revient à 18 000 euros mais c'était indispensable, selon le maire de Saint-Denis-de-Gastines. "Si on n'arrive pas à être attractif avec de jeunes médecins, il faut bien trouver une solution. Après l'engagement financier, ça peut être un poids. Mais c'est quand même une notion de service essentiel à la population", souligne-t-il. Thierry Chrétien aide beaucoup le jeune médecin et sa femme dans leur installation en Mayenne : un logement est également mis à leur disposition.

"Il m'a aidé beaucoup aussi le week-end. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de démarche qui doivent être faites pour travailler", se réjouit le docteur Ernesto Herrera Campos. Le maire de Saint-Denis-de-Gastines est devenu "un ami" pour lui. En ce moment, Thierry Chrétien aide par exemple le médecin espagnol à avoir une connexion internet dans son cabinet et un téléphone fixe.

Le cabinet médical est situé dans le centre de Sainte-Denis-de-Gastines. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les habitants se réjouissent d'avoir retrouvé un médecin dans la commune : le docteur Ernesto Herrera Campos a déjà reçu "35 patients en trois jours". Tiffany est l'une des ses nouvelles patientes, elle était suivie jusque-là par un praticien à Cossé-le-Vivien, soit à 45 minutes de route depuis Saint-Denis-de-Gastines. "Ça fait quand même une petite trotte. Donc c'est pas mal qu'il y a un nouveau médecin par ici. Ça va beaucoup aider", explique la patiente de 22 ans.

Le cabinet du docteur Ernesto Herrera Campos est ouvert du lundi au vendredi, sauf le jeudi après-midi, ainsi qu'un samedi sur deux.